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Захарян перейдет в «Челси» через год, если сейчас выберет трансфер в «Страсбург»

Появился ещё один претендент на 20-летнего россиянина.
Захарян перейдет в «Челси» через год, если сейчас выберет трансфер в «Страсбург»
28 июля 2023 09:25
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Сегодня, 28 июля, издание Evening Standard сообщает подробности возможного трансфера 20-летнего российского полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» во французский «Страсбург».

Согласно данным источника, игроку бело-голубых предложили вариант провести один год в клубе Лиги 1, после чего его ждет переход в лондонский «Челси». Такая ситуация возможна благодаря тому, что оба клуба принадлежат американскому консорциуму BlueCo.

Отметим, что главным претендентом на покупку Захаряна по-прежнему остаётся римский «Лацио», предложивший бело-голубым 14 млн евро (с учётом бонусов).

источник: Evening Standard
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