Захарян перейдет в «Челси» через год, если сейчас выберет трансфер в «Страсбург»

Сегодня, 28 июля, издание Evening Standard сообщает подробности возможного трансфера 20-летнего российского полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» во французский «Страсбург».

Согласно данным источника, игроку бело-голубых предложили вариант провести один год в клубе Лиги 1, после чего его ждет переход в лондонский «Челси». Такая ситуация возможна благодаря тому, что оба клуба принадлежат американскому консорциуму BlueCo.

Отметим, что главным претендентом на покупку Захаряна по-прежнему остаётся римский «Лацио», предложивший бело-голубым 14 млн евро (с учётом бонусов).