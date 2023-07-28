«Сан-Паулу» требует у «Зенита» 40 млн евро за Нестора

Сегодня, 28 июля, издание Goal сообщает подробности переговоров между российским «Зенитом» и бразильским «Сан-Паулу» по трансферу полузащитника Родриго Нестора.

Согласно данным источника, переговоры «Зенита» по переходу 22-летнего бразильского защитника зашли в тупик, в связи с тем, что «Сан-Паулу» не желает продавать своего футболиста в текущее трансферное окно. Бразильский клуб готов отпустить игрока только за сумму отступных, которая составляет примерно 40-50 млн евро.

Сам Родриго Нестор в этом году продлил контрактное соглашение с «Сан-Паулу» до февраля 2028 года. Кроме того, руководство бразильского клуба дало общение тренерскому штабу не продавать игроков этим летом.

В минувшем сезоне Нестор провел 35 матчей за «Сан-Паулу», в которых забил один гол и оформил пять ассистов.