В «ПСЖ» довольны решением бразильского форварда Неймара остаться в команде

Сегодня, 28 июля, издание Le Parisien сообщает о том, что руководство «ПСЖ» радо продолжить работу с нападающим Неймаром.
Ранее бразилец опроверг данные о своем переходе в другой клуб.
Согласно информации источника, в парижском клубе довольны решением Неймара не менять клубную прописку. Также руководство радо настрою бразильского форварда на грядущий сезон.
Добавим, что Неймар выступает за клуб из Парижа с 2017 года.
В минувшем сезоне бразилец провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.
источник: Le Parisien