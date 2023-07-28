Новичок «Зенита» Коваленко объяснил, почему отказался от перехода в «Локомотив»

19-летний российский футболист Александр Коваленко, выступающий за «Зенит» на позиции полузащитника, объяснил свой отказ от перехода в «Локомотив».

«Со мной обсуждались варианты с «Зенитом» и «Локомотивом». Мы знали, что уйдёт Кузяев. Что есть вопросы по Венделу. Это два игрока с моей позиции. Поэтому понимали, что шанс попасть в основной состав становится выше. Это одна из важных причин. Сомневался бы я больше, если бы они остались? Не знаю. Вообще я готов к конкуренции. В этих условиях прибавляешь», – заявил Коваленко в интервью изданию «Чемпионат».

В минувшем сезоне он провел 30 матчей в составе самарских «Крыльев Советов». Коваленко удалось забить два гола и оформить три ассиста. Кроме того, в прошлом сезоне он дебютировал в сборной России в матче против Киргизии.