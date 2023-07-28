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Бекхэм поделился воспоминаниями о своем переходе в МЛС

Англичанин перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2007 году.
28 июля 2023 10:53
автор: Виталий Овсянников

48-летний экс-футболист Дэвид Бекхэм, в настоящее время владеющий американским клубом «Интер Майами», рассказал о том, как в 2007 году принял решение перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Я думаю, что решению Месси способствовал мой опыт. Когда я перешёл в МЛС, мне было 32 года, я приходил сюда из мадридского «Реала». Меня критиковали, потому что собирался в лигу, в которой было 13-14 команд и только шесть стадионов, предназначенных для футбола. Но я был готов к этому, и я всегда любил Америку. Я всегда хотел сделать что-то, что изменит футбол США», — приводит слова Бекхэма The Athletic.

Напомним, Дэвид Бекхэм выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2007 по 2012 год. Дважды ему удалось стать чемпионом МЛС.

источник: The Athletic
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