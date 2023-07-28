РФС объявил имена судей на матчи второго тура РПЛ сезона-2023/24

Стали известны арбитры, назначенные на игры второго тура РПЛ.
- Центральный матч тура между «Ростовом» и «Зенитом» рассудит судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком. Ассистенты судьи — Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Евгений Турбин.
- Матч между «Крыльями Советов» и «Динамо» достался Артёму Любимову. Ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Павел Шадыханов.
- Артём Чистяков выступит в роли арбитра в игре между «Уралом» и «Пари НН». Ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Варанцо Петросян; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Евгений Буланов.
- Виталий Мешков отработает на матче «Рубина» и «Оренбурга». Ассистенты судьи — Игорь Демешко, Владимир Миневич; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Карасев.
- Матч «Факел» — «Локомотив» достался Василию Казарцеву. Ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Артур Федоров.
- Встречу «Краснодар» — «Сочи» рассудит Владимир Москалев. Ассистенты судьи — Алексей Лунев, Михаил Иванов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Алексей Амелин.
- Владислав Безбородов стал главным арбитром встречи «Ахмат» — ЦСКА. Ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Иванов.
- Игру «Спартак» — «Балтика» рассудит Павел Кукуян. Ассистенты судьи — Андрей Образко, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Кирилл Левников.
Матчи второго тура РПЛ пройдут 29-31 июля.
источник: РФС