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РФС объявил имена судей на матчи второго тура РПЛ сезона-2023/24

Евгений Кукуляк – главный арбитр матча «Ростов» - «Зенит».
РФС объявил имена судей на матчи второго тура РПЛ сезона-2023/24
28 июля 2023 11:21
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Стали известны арбитры, назначенные на игры второго тура РПЛ.

  • Центральный матч тура между «Ростовом» и «Зенитом» рассудит судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком. Ассистенты судьи — Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Евгений Турбин.
  • Матч между «Крыльями Советов» и «Динамо» достался Артёму Любимову. Ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Павел Шадыханов.
  • Артём Чистяков выступит в роли арбитра в игре между «Уралом» и «Пари НН». Ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Варанцо Петросян; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Евгений Буланов.
  • Виталий Мешков отработает на матче «Рубина» и «Оренбурга». Ассистенты судьи — Игорь Демешко, Владимир Миневич; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Карасев.
  • Матч «Факел» — «Локомотив» достался Василию Казарцеву. Ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Алексей Воронцов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Артур Федоров.
  • Встречу «Краснодар» — «Сочи» рассудит Владимир Москалев. Ассистенты судьи — Алексей Лунев, Михаил Иванов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Алексей Амелин.
  • Владислав Безбородов стал главным арбитром встречи «Ахмат» — ЦСКА. Ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Сергей Иванов.
  • Игру «Спартак» — «Балтика» рассудит Павел Кукуян. Ассистенты судьи — Андрей Образко, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Кирилл Левников.

Матчи второго тура РПЛ пройдут 29-31 июля.

источник: РФС
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