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Абаскаль раскритиковал футболистов «Спартака» за слабую игру после удаления Сперцяна

Тренер считает, что команда могла упустить победу.
28 июля 2023 11:38
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий после победы над «Краснодаром» (2:1) в матче Кубка России.

Отметим, что «быки» играли в меньшинстве с 45-й минуты, так как полузащитник Эдуард Сперцян получил прямую красную карточку за грубое нарушение правил.

Абаскаль считает, что футболисты «Спартака» хорошо контролировали мяч, а вот с эффективностью были проблемы.

«Потому и получилась такая нервозная концовка, которой можно было избежать. Нужно было заканчивать этот матч раньше, будь мы эффективнее. Тогда можно было бы провести ротацию, выпустить кого-то из запасных, что важно, учитывая календарь. Но этого не случилось. Поэтому, естественно, я зол! Зол, что мы пропустили в такой манере. Так что будут соответствующие решения, будем разбирать, почему и как мы пропускаем. Но три очка есть три очка. Повторюсь, после долгой и трудной поездки – это самое важное», – сказал испанец «Спорт-Экспрессу».

источник: «Спорт-Экспресс»
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