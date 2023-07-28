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Генеральный секретарь РФС рассказал о выплатах от ФИФА и УЕФА

РФС получил около 7 млн евро.
28 июля 2023 11:47
автор: Виталий Овсянников

41-летний футбольный функционер Максим Митрофанов, занимающий должность генерального секретаря РФС, рассказал о выплатах со стороны ФИФА и УЕФА.

«Мы получили все выплаты в рамках программы «FIFA Forward». Это порядка 4,5 миллионов долларов. Получили выплаты от УЕФА в рамках проекта «Хет-трик». Это около 2,5 миллионов евро. Все выплаты идут по графику, он соблюдается. Мы платим 250 швейцарских франков. Это оплата членства. Но и УЕФА, и ФИФА — организации, которые живут не за счет членских взносов, они оказывают содействие в развитии своим членам. Эти деньги в любом случае являются подспорьем. На эти деньги РФС реализует ряд целевых программ, на которые эти деньги и выделяются. Есть свод правил, на что мы можем их тратить», — сказал Митрофанов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, с февраля 2022 года Россия отстранена от всех международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

источник: «Спорт-Экспресс»
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