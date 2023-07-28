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Александр Коваленко: я не смотрел на живот Марио Фернандеса, но он в хорошей форме

Новичок «Зенита» — о своём одноклубнике.
28 июля 2023 12:41
автор: Виталий Овсянников

19-летний российский футболист Александр Коваленко, выступающий за «Зенит» на позиции полузащитника, высказался о текущей форме своего одноклубника Марио Фернандеса.

Ранее сообщалось, что «Зенит» переносил официальную презентацию бывшего футболиста ЦСКА из-за того, что он набрал лишний вес.

«Смотрел ли я на живот Марио? Нет. Он в хорошей форме. Но не хватает игрового тонуса. Ведь сыграл четыре-пять матчей в этом году, но с весом точно проблем нет. Набирает игровой тонус. Думаю, через пару недель будет в порядке», – заявил Коваленко в интервью изданию «Чемпионат».

В минувшем сезоне Коваленко провёл 30 матчей в составе самарских «Крыльев Советов». Ему удалось забить два гола и оформить три ассиста. Кроме того, в прошлом сезоне Александр дебютировал в сборной России в матче с Кыргызстаном.

источник: Чемпионат.com
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