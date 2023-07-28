Булыкин раскритиковал нынешний формат Кубка России

43-летний экс-футболист Дмитрий Булыкин, ранее выступавший за «Локомотив» и «Динамо», считает нынешний формат Кубка России неправильным.

«Кто-то ставит смешанный состав и не боится проиграть, кто-то полностью меняет состав — это уже не кубковый настрой. Мне хочется, чтобы кубок у нас игрался так, как во всём мире. Когда проигравшие вылетают. Этим и славится кубок — своим характером. А теперь у нас турнир по типу какого-нибудь европейского кубка — Лиги чемпионов или Лиги Европы. Хочется видеть старый добрый кубок, за который бьются, в котором высока цена ошибки, потому что после поражения — выбываешь», — заявил Булыкин в интервью изданию «Газета.Ru».

Напомним, в 2022 году произошла реформа Кубка России. Для команд РПЛ добавился групповой этап, а также стала использоваться система double elimination, позаимствованная из киберспорта.