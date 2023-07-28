Песьяков готов закончить карьеру в «Ростове»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, вступил ли он в разговоры с клубом о продлении контракта.

«Придёт время, и пообщаемся. Заблаговременно, если не ошибаюсь, только с молодыми и талантливыми продлевали контракты. Мне ещё лет шесть точно играть! Я здесь готов закончить карьеру и жить. Меня всё устраивает», — приводит «Матч ТВ» слова голкипера.

Песьяков стал полноценным игроком «Ростова» в 2017 году, до этого он выступал за клуб на правах аренды. За жёлто-синих вратарь провёл 159 матчей, пропустил 198 голов и 44 раза сыграл «на ноль».