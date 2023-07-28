«Зальцбург» уволил главного тренера Яйссле из-за его переговоров с «Аль-Ахли»

Официальный сайт австрийского ФК «Зальцбург» объявил об увольнении главного тренера Маттиаса Яйссле.

Руководство приняло решение уволить немецкого специалиста из-за его переговоров с клубом Саудовской Аравии «Аль-Ахли».

«Мы считаем, что тренер, который так занят изучением новой работы всего за два дня до начала такого важного сезона, не должен быть занимать этот пост, когда он начнётся», — заявил генеральный директор «Зальцбурга» Штефан Райтер.

Напомним, матч 1-го тура чемпионата Австрии, в котором «Зальцбургу» предстоит сыграть против «Альтаха», состоится уже завтра, 29 июля.

35-летний немецкий специалист Маттиас Яйссле возглавил австрийский клуб в 2021 году. Под его руководством «Зальцбург» два раза выигрывал национальное первенство.