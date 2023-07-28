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Александр Коваленко заявил, что Мостовой и Бакаев заменят Малкома в «Зените»

Ранее бразилец перешёл в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
28 июля 2023 13:59
автор: Виталий Овсянников

19-летний российский футболист Александр Коваленко, выступающий за «Зенит» на позиции полузащитника, поделился мнением о том, кто в его команде способен заменить Малкома.

«Малком – большая потеря. В прошлом сезоне он объективно был лидером. Набрал много очков по системе «гол+пас». Но есть кому заменить – Мостовой, Бакаев», – заявил Коваленко в интервью изданию «Чемпионат».

В минувшем сезоне Коваленко провёл 30 матчей в составе самарских «Крыльев Советов». Ему удалось забить два гола и оформить три ассиста. Кроме того, в прошлом сезоне Александр дебютировал в сборной России в матче с Кыргызстаном.

источник: Чемпионат.com
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