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Мама Мбаппе связалась с мадридским «Реалом» и сообщила, сколько денег нужно для трансфера

Требуется 250 млн евро.
28 июля 2023 14:20
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 28 июля, издание Marca сообщает о том, что несколько дней назад Файза Ламари, мама футболиста Килиана Мбаппе, передала руководству мадридского «Реала» данные о том, за какую сумму «ПСЖ» готов отпустить французского нападающего.

Согласно информации источника, речь идёт о 250 млн евро.

Источник добавляет, что «Реал» может купить форварда уже сейчас или подождать год и взять его в команду в качестве свободного агента. Текущий контракт форварда парижского клуба рассчитан до 2024 года. Мбаппе отказался его продлевать, что не понравилось руководству клуба, которое выставило игрока на трансфер.

источник: Marca
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