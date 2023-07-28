Мама Мбаппе связалась с мадридским «Реалом» и сообщила, сколько денег нужно для трансфера

Сегодня, 28 июля, издание Marca сообщает о том, что несколько дней назад Файза Ламари, мама футболиста Килиана Мбаппе, передала руководству мадридского «Реала» данные о том, за какую сумму «ПСЖ» готов отпустить французского нападающего.

Согласно информации источника, речь идёт о 250 млн евро.

Источник добавляет, что «Реал» может купить форварда уже сейчас или подождать год и взять его в команду в качестве свободного агента. Текущий контракт форварда парижского клуба рассчитан до 2024 года. Мбаппе отказался его продлевать, что не понравилось руководству клуба, которое выставило игрока на трансфер.