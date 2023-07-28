Россия опустилась на 25-е место в рейтинге УЕФА

Сегодня, 28 июля, УЕФА опубликовал на официальном сайте обновлённую таблицу коэффициентов перед началом сезона-2023/24.

В новой версии рейтинга Россия опустилась на семь позиций и теперь занимает только 25-ю строчку. Ранее Россия располагалась на 18-й позиции.

Напомним, с февраля 2022 года российские клубы отстранены от участия в еврокубках. По этой причине Россия не набирает баллов для рейтинга УЕФА. На данный момент неизвестно, когда завершится это отстранение.

В случае снятия бана через год победитель РПЛ сыграет только в первом раунде квалификации Лиги чемпионов. Серебряный призёр чемпионата страны попадёт в первый раунд квалификации Лиги Европы, а третья и четвёртая команды РПЛ — во второй раунд квалификации Лиги конференций.

Первое место в таблице коэффициентов по-прежнему занимает Англия. Далее идут Испания, Италия и Германия. На пятом месте расположились Нидерланды, которым удалось обойти Францию.