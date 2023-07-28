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«Манчестер Сити» объявил об уходе Рияда Мареза в «Аль-Ахли»

Он выступал за «горожан» с 2018 года.
«Манчестер Сити» объявил об уходе Рияда Мареза в «Аль-Ахли»
28 июля 2023 14:43
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил об уходе 32-летнего алжирского полузащитника Рияда Мареза в саудовский «Аль-Ахли».

Он выступал за «горожан» с 2018 года. За этот период Марез провёл в составе команды Хосепа Гвардиолы 236 встреч, забил 78 голов и оформил 59 голевых передач.

«Все в «Манчестер Сити» хотели бы пожелать Рияду удачи в его будущей карьере», — гласит официальное заявление клуба.

В составе «горожан» Марез дважды выиграл АПЛ и один раз стал победителем Лиги чемпионов. Также в составе сборной Алжира он выиграл Кубок африканских наций в 2019 году.

Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 30 миллионов фунтов стерлингов. Контракт рассчитан до лета 2027 года.

источник: ФК «Манчестер Сити»
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