«Манчестер Сити» объявил об уходе Рияда Мареза в «Аль-Ахли»

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил об уходе 32-летнего алжирского полузащитника Рияда Мареза в саудовский «Аль-Ахли».

Он выступал за «горожан» с 2018 года. За этот период Марез провёл в составе команды Хосепа Гвардиолы 236 встреч, забил 78 голов и оформил 59 голевых передач.

«Все в «Манчестер Сити» хотели бы пожелать Рияду удачи в его будущей карьере», — гласит официальное заявление клуба.

В составе «горожан» Марез дважды выиграл АПЛ и один раз стал победителем Лиги чемпионов. Также в составе сборной Алжира он выиграл Кубок африканских наций в 2019 году.

Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 30 миллионов фунтов стерлингов. Контракт рассчитан до лета 2027 года.