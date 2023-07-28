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Защитник «Спартака» Чернов допустил возможный трансфер в «Зенит» или ЦСКА

«Зависит от предложения».
28 июля 2023 14:48
автор: Виталий Овсянников

27-летний российский футболист Никита Чернов, выступающий за «Спартак» на позиции защитника, высказался на тему потенциального трансфера в ЦСКА или «Зенит».

«Допускаю ли я, что когда-то окажусь в ЦСКА или «Зените»? Зависит от того, какое будет предложение, как будет складываться моя карьера. Сейчас я хочу, чтобы все продолжалось так, как есть. Хочу выходить на поле и побеждать за «Спартак», радовать игрой болельщиков», — заявил Чернов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, 27-летний защитник является воспитанником футбольной академии ЦСКА. Однако за основной состав столичных армейцев он провел всего 11 матчей. С 2019 по 2021 год выступал за самарские «Крылья Советов», после чего перешёл в московский «Спартак».

источник: «Спорт-Экспресс»
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