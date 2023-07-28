Сергей Лапочкин: взял бы Артёма Дзюбу в медиакоманду «Чисто Питер»

42-летний экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что хотел бы видеть Артёма Дзюбу в своей медиафутбольной команде «Чисто Питер».

«У нас в «Чисто Питер» идеология такая, что игрок должен быть из Питера или как-то связан с петербургским футболом. Я думаю, что Артём Дзюба абсолютно точно подходит под эту идеологию. Я думаю, что это было бы всем интересно. Просто я убеждён, что Дзюбе сейчас это не нужно. Но время идёт, посмотрим», — заявил Лапочкин в интервью «РБ-Спорт».

Напомним, Артём Дзюба стал четырёхкратным чемпионом России в составе санкт-петербургского «Зенита». На текущий момент 34-летний нападающий выступает за «Локомотив».

Пост главного тренера медийной команды «Чисто Питер» занимает Владислав Радимов.