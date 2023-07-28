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Эксклюзив: ЦСКА ведёт переговоры по переходу бразильского полузащитника

Также к игроку проявляют интерес «Спартак» и «Зенит».
28 июля 2023 15:12
автор: Никита Плохих

Московский ЦСКА ведёт переговоры с бразильским «Гремио» по переходу полузащитника Бителло. Об этом сообщают источники корреспондента «Советского спорта» Никиты Плохих, знакомые с ситуацией.

Согласно их данным, армейцы рассчитывают заполучить перспективного бразильского полузащитника за € 2,5 млн + бонусы. Нынешний контракт хавбека с «Гремио» рассчитано до декабря 2025 года.

Также сообщается, что к 23-летнему футболисту проявляют интерес «Спартак» и «Зенит».

23-летний Бителло является воспитанником «Гремио» и пребывает в структуре клуба с 2018 года. За основную команду бразилец провёл 78 матчей, забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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