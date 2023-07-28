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Футболисты из Бразилии могут перестать считаться легионерами в РПЛ

Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Футболисты из Бразилии могут перестать считаться легионерами в РПЛ
28 июля 2023 15:32
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК "Зенит"

41-летний футбольный функционер Максим Митрофанов, занимающий должность генерального секретаря РФС, назвал условие, при котором футболисты из стран БРИКС перестанут считаться легионерами в РПЛ.

«Во‑первых, лимит на игроков определяется министерством спорта, а не РФС. Тем не менее, во‑вторых, существуют исключения, когда Россия заключает определённые соглашения по свободе передвижения рабочей силы. Такое, какое сейчас существует в рамках ЕАЭС, в рамках которого спортсмены из Беларуси не считаются легионерами. Вчера как раз в кулуарах мне один из ваших коллег задавал вопрос, что некое соглашение будет подписано в рамках БРИКС. Тогда — да, представители этих стран не будут считаться легионерами России», — цитирует Митрофанова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, БРИКС — это союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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