Футболисты из Бразилии могут перестать считаться легионерами в РПЛ

41-летний футбольный функционер Максим Митрофанов, занимающий должность генерального секретаря РФС, назвал условие, при котором футболисты из стран БРИКС перестанут считаться легионерами в РПЛ.

«Во‑первых, лимит на игроков определяется министерством спорта, а не РФС. Тем не менее, во‑вторых, существуют исключения, когда Россия заключает определённые соглашения по свободе передвижения рабочей силы. Такое, какое сейчас существует в рамках ЕАЭС, в рамках которого спортсмены из Беларуси не считаются легионерами. Вчера как раз в кулуарах мне один из ваших коллег задавал вопрос, что некое соглашение будет подписано в рамках БРИКС. Тогда — да, представители этих стран не будут считаться легионерами России», — цитирует Митрофанова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, БРИКС — это союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.