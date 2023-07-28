«Зальцбург» уволил тренера за два дня до начала чемпионата за переговоры с другим клубом

Руководство команды «Ред Булл Зальцбург» уволило главного тренера команды Маттиаса Яйссле за два дня до начала чемпионата Австрии, сообщается на официальном сайте команды.

Причинно увольнения стал факт переговоров Яйссле с саудовским клубом «Аль-Ахли».

«Мы считаем, что тренер, который внимательно изучает новую работу всего за два дня до начала важного сезона не должен занимать этот пост», - цитирует пресс-служба генерального директора команды Штефана Райтера.

35-летний Яйссле занимал пост главного тренера «Зальцбурга» с 2021 года и дважды привел клуб к титулу чемпионов Австрии.