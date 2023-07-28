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Валерий Газзаев - о людях, покинувших Россию: предатели долго не живут

Экс-тренер России рассказал, при каком условии готов прощать.
28 июля 2023 17:50
автор: Максим Скороходов

Бывший тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзеав высказался о людях, покинувших страну в сложных период.

«Мы стали свидетелями откровенного бегства политиков, бизнесменов и шоуменов, которые еще и на санкциях настаивают. Им тут жить некомфортно и не нужно. Им надо искать другую страну. Ошибки надо прощать, но не предательство. Предатели долго не живут. У нас большая страна, держава, тот, кто является патриотом, делает всё, чтобы прославлять страну», - приводит «Матч ТВ» слова Газзаева.

Из-за санкций ряд спортсменов сменили спортивное гражданство: пловчиха Анастасия Кирпичникова и теннисистка Варвара Грачева стали представлять Францию, а фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин - Грузию.

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