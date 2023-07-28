Агент Барбоза сообщил, что европейские клубы не интересуются Венделом

Агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный уход полузащитника Вендела из «Зенита».

«Насколько мне известно, от европейских клубов нет интереса. Известно, что «Фламенго» хотел пригласить Вендела, но там уже поняли, что в данных условиях «Зенит» вряд ли его отпустит, — приводит слова Барбозы «Спорт День за Днем».

Напомним, бразилец пропустил всю предсезонную подготовку «Зенита» и прилетел в Санкт-Петербург только 25 июля. Его действующее соглашение с питерским клубом рассчитано до середины 2027 года. Ряд СМИ сообщает, что главным претендентом на покупку Вендела является клуб «Фламенго».