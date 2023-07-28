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Александр Коваленко: после звонка Семака окончательно решил поехать в «Зенит»

Игрок перебрался в Санкт-Петербург из Самары.
28 июля 2023 18:00
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал о том, что стало решающим фактором в его переходе в состав петербургского клуба.

«Семак звонил перед переходом. Говорил, что рассчитывает на меня и ждёт. Это тоже сыграло свою роль. После звонка я уже окончательно решил поехать в Питер. Если и были сомнения, то потом они пропали. Естественно, игровое время мне не обещали, но понимаю, что всё зависит от меня. А потом, когда я пришёл он встретил меня на базе – тоже приятно.

Отговаривал ли меня кто-то? Нет. Как можно отговаривать от перехода в «Зенит»? Понятно, что здесь высокая конкуренция. Но нет. Никто не отговаривал», - приводит слова Коваленко «Чемпионат».

В минувшем сезоне Коваленко провёл 30 матчей в составе самарских «Крыльев Советов». Ему удалось забить два гола и оформить три ассиста. Кроме того, в прошлом сезоне Александр дебютировал в сборной России в матче с Кыргызстаном.

источник: Чемпионат.com
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