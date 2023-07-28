«Лейпциг» продлил соглашение с главным тренером Розе до 2025 года

Марко Розе останется главным тренером футбольного клуба «Лейпциг» до 2025 года, сообщается на официальном сайте команде.

46-летний специалист продлил действующий контракт еще на год, в общей сложности до лета 2025 года.

«Когда я видел счастливые лица болельщиков после победы в Кубке, я испытывал чувство гордости. Лейпциг – это мой город, Восточная Германия – мой дом. Для меня большая честь и большая ответственность работать над развитием нашего клуба вместе с моим штабом», - приводит слова Розе пресс-служба «Лейпцига».

Розе стал тренером команды в сентябре 2022 года, а в минувшем сезоне команда стала третьей в бундеслиге и выиграла Кубок Германии.