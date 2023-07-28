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«Арсенал» установил прижизненный памятник бывшему тренеру Венгеру (фото)

Статуя установлена у стадиона «Эмирейтс».
«Арсенал» установил прижизненный памятник бывшему тренеру Венгеру (фото)
28 июля 2023 19:03
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Лондонский «Арсенал» установил у домашнего стадиона «Эмирейтс» прижизненный памятник бывшему тренеру команды Арсену Венгеру.

«За 22 года работы Венгера в клубе он был главным тренером нашей команды в невероятных 1235 матчах и провел с нами самый успешный период нашей истории. Он изменил нашу идентичность. Его понимание игры меняло нас. Он создатель «современного Арсенала», - говорится в заявлении «канониров».

Источник фото: ФК "Арсенал" (Лондон)

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 годы. Под его руководством лондонцы трижды становились чемпионами Англии и по семь раз выигрывали Кубок и Суперкубок страны.

источник: ФК «Арсенал» (Лондон)
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