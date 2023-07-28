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Икарди перейдет из «ПСЖ» в «Галатасарай»

Ранее аргентинец уже выступал за турецкий клуб.
28 июля 2023 19:41
автор: Александр Евграфов

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди продолжит карьеру в «Галатасарае», сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

Ранее 30-летний аргентинец уже выступал за «Галатасарай» на правах аренды в минувшем сезоне. В 26 матчах он забил 23 гола и отдал 8 голевых передач.

По данным СМИ, сумма, заплаченная за выкуп контракта аргентинца составила 10 миллионов евро, а соглашение рассчитано на три года.

Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 19 миллионов евро.

источник: ФК «Галатасарай»
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