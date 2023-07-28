Икарди перейдет из «ПСЖ» в «Галатасарай»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди продолжит карьеру в «Галатасарае», сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

Ранее 30-летний аргентинец уже выступал за «Галатасарай» на правах аренды в минувшем сезоне. В 26 матчах он забил 23 гола и отдал 8 голевых передач.

По данным СМИ, сумма, заплаченная за выкуп контракта аргентинца составила 10 миллионов евро, а соглашение рассчитано на три года.

Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 19 миллионов евро.