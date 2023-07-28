ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Щербаченко: уже видели, как «Спартак» играл неплохо в начале сезона

«Спартак» начал сезон с двух побед.
28 июля 2023 19:47
автор: Александр Кожевников

Бывший спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко прокомментировал победу московского «Спартака» в первом матче Кубка России с «Краснодаром».

«Краснодару» вдесятером было очень тяжело. «Спартак» играл с хорошим движением и вообще выглядел довольно прилично. Но далекоидущих выводов делать не стоит. Мы раньше уже наблюдали такое, что «Спартак» на сборах и в первых матчах сезона смотрелся неплохо, а потом у него наступал серьёзный спад», - приводит слова Щербаченко «Евро-футбол».

«Спартак» в первом туре РПЛ обыграл «Оренбург» со счетом 3:2.

Накануне столичный клуб оказался сильнее «Краснодара» в матче Кубка России - 2:1.

источник: «Евро-футбол.ру»
Аршавин заявил, что у Пеняева есть причины перейти в «Зенит»
Легенда клуба продолжает настаивать, что сине-бело-голубые должны иметь в своем составе лучших россиян.
28.07.2023 20:01
Футбол
автор: Максим Скороходов
Икарди перейдет из «ПСЖ» в «Галатасарай»
Ранее аргентинец уже выступал за турецкий клуб.
28.07.2023 19:41
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Арсенал» установил прижизненный памятник бывшему тренеру Венгеру (фото)
«Арсенал» установил прижизненный памятник бывшему тренеру Венгеру (фото)
Статуя установлена у стадиона «Эмирейтс».
28.07.2023 19:03
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дмитрий Полоз обратился к болельщикам «Торпедо»
Полоз подписал двухлетний контракт с «Торпедо».
28.07.2023 18:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
Андрей Тихонов: «Спартаку» нужен качественный центральный защитник
«Спартак» начал сезон с победы.
28.07.2023 18:40
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Торпедо» объявило о подписании нападающего Полоза
«Торпедо» объявило о подписании нападающего Полоза
Нападающий покинул «Ростов» в июне этого года.
28.07.2023 18:23
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Лейпциг» продлил соглашение с главным тренером Розе до 2025 года
В минувшем сезоне команда стала третьей в Бундеслиге.
28.07.2023 18:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
Александр Коваленко: после звонка Семака окончательно решил поехать в «Зенит»
Игрок перебрался в Санкт-Петербург из Самары.
28.07.2023 18:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
Агент Барбоза сообщил, что европейские клубы не интересуются Венделом
Игрок может продолжить карьеру в Бразилии.
28.07.2023 17:50
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.