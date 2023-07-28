Щербаченко: уже видели, как «Спартак» играл неплохо в начале сезона

Бывший спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко прокомментировал победу московского «Спартака» в первом матче Кубка России с «Краснодаром».

«Краснодару» вдесятером было очень тяжело. «Спартак» играл с хорошим движением и вообще выглядел довольно прилично. Но далекоидущих выводов делать не стоит. Мы раньше уже наблюдали такое, что «Спартак» на сборах и в первых матчах сезона смотрелся неплохо, а потом у него наступал серьёзный спад», - приводит слова Щербаченко «Евро-футбол».

«Спартак» в первом туре РПЛ обыграл «Оренбург» со счетом 3:2.

Накануне столичный клуб оказался сильнее «Краснодара» в матче Кубка России - 2:1.