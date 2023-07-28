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Аршавин заявил, что у Пеняева есть причины перейти в «Зенит»

Легенда клуба продолжает настаивать, что сине-бело-голубые должны иметь в своем составе лучших россиян.
28 июля 2023 20:01
автор: Максим Скороходов

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в очередной раз поддержал возможный переход полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева в петербургский клуб.

«Мне он, как игрок, симпатичен. А дальше не знаю — захочет ли приобретать его «Зенит» и есть ли такая возможность? Я, как работник «Зенита» и бывший футболист могу сказать, что есть смысл, с моей точки зрения. Но он сам должен решать», - приводит «Матч ТВ» слова Аршавина.

Пиняев начинал сезон-2022/23 в самарских «Крыльях Советов», за которые провёл 15 матчей в чемпионате и Кубке России, забив четыре мяча.

В зимнее трансферное окно футболист перебрался в «Локомотив», в составе которого отличился голами дважды в 14 встречах.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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