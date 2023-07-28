Гафин: Захарян на сегодняшний день ближе всего к аэропорту Курумоч в Самаре

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.

«К какой стране ближе всего сейчас Захарян? Он ближе всего к аэропорту Курумоч в Самаре на сегодняшний день. Есть ли почва под «Лацио»? Под «Лацио» — Рим. Спортивный директор «Лацио» сказал, что «Динамо» хочет слишком много? Ну вот видите, поэтому ответ очень простой на ваш вопрос: завтра Арсен будет в составе «Динамо». Это значит, что он игрок «Динамо»», - приводит слова Гафина «Спорт-Экспресс».

В новом сезоне Захарян в составе «Динамо» принял участие в двух матчах и не отличился результативными действиями. Его соглашение с бело-голубыми действует до конца июня 2024 года. Также на его счету семь игр и один ассист за национальную команду России.