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«Динамо» открывает культурно-досуговое пространство рядом с Красной площадью

29 июля 2023 10:00
автор: Сергей Иванов

ФК «Динамо» презентовал BetBoom Дом Динамо – новую форму культурно-досугового пространства, расположенную в самом сердце Москвы – в ГУМе, рядом с Красной площадью, где славная история места, футбольного клуба и города переосмыслена в современном ключе.

В этом месте в сочетании с едой и напитками можно посмотреть трансляции всех игр «Динамо» – как домашних, так и гостевых – а также другие спортивные соревнования: не только футбольные матчи, но и топовые события в других видах спорта.

При этом в BetBoom Доме Динамо будут проходить лекции, мастер-классы, воркшопы и встречи с интересными личностями. Темы не будут ограничены исключительно футболом и спортом, но и будут включать в себя моду, лайфстайл, гастрономию, музыку, городскую культуру и многое другое.

За программой мероприятий можно будет следить в социальных сетях и на сайте «Динамо», а также в соцсетях самого пространства. Со временем откроется и третий этаж, а на первой линии первого этажа с апреля работает большой флагманский магазин клуба – «Динамо СТОр».

источник: «Советский спорт»
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