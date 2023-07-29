«Динамо» открывает культурно-досуговое пространство рядом с Красной площадью

ФК «Динамо» презентовал BetBoom Дом Динамо – новую форму культурно-досугового пространства, расположенную в самом сердце Москвы – в ГУМе, рядом с Красной площадью, где славная история места, футбольного клуба и города переосмыслена в современном ключе.

В этом месте в сочетании с едой и напитками можно посмотреть трансляции всех игр «Динамо» – как домашних, так и гостевых – а также другие спортивные соревнования: не только футбольные матчи, но и топовые события в других видах спорта.

При этом в BetBoom Доме Динамо будут проходить лекции, мастер-классы, воркшопы и встречи с интересными личностями. Темы не будут ограничены исключительно футболом и спортом, но и будут включать в себя моду, лайфстайл, гастрономию, музыку, городскую культуру и многое другое.

За программой мероприятий можно будет следить в социальных сетях и на сайте «Динамо», а также в соцсетях самого пространства. Со временем откроется и третий этаж, а на первой линии первого этажа с апреля работает большой флагманский магазин клуба – «Динамо СТОр».