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«Акрон» разгромил тульский «Арсенал» в матче 3-го тура Первой лиги

Два гола в матче были забиты с пенальти.
28 июля 2023 22:01
автор: Александр Евграфов

Футболисты тольяттинского «Акрона» победили тульский «Арсенал» в стартовом матче третьего тура Первой лиги. Встреча в Жигулевске завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей отличились Константин Савичев (21-я минута, пенальти), Владислав Галкин (30), Абу-Саид Эльдарушев (44, пенальти), Владимир Азаров (88) и Андрес Понсе (90+2). У туляков гол на счету Артема Попова (46).

«Акрон» одержал третью победу в трех турах розыграша и с 9 очками возглавил турнирную таблицу. «Арсенал» набрал в трех играх только два очка и занимает 13-е место.

В четвертом туре 6 августа «Арсенал» примет в Туле «Енисей», а «Акрон» в Жигулевске сыграет с «Аланией».

источник: «Советский спорт»
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