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Команда легенд сборной России победила команду звезд Африки в товарищеском матче

Игра состоялась в рамках саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.
28 июля 2023 22:16
автор: Александр Евграфов

Футболисты команды легенд сборной России победили команду звезд Африки в товарищеском матче на саммите «Россия – Африка». Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян. Матч прошёл в формате двух таймов по 30 минут.

На поле стадиона «Петровский» в составе российской команды под руководством Александра Мостового вышли Дмитрий Сычёв, Динияр Билялетдинов, Андрей Аршавин, Руслан Пименов, Роман Широков, Владимир Габулов, Евгений Алдонин, Алексей Гасилин, Марсель Мушарапов, а также политики, бизнесмены и дипломаты, принимающие участие в саммите.

Команду Африки возглавил Валерий Непомнящий, в её состав вошли футболисты Даме Н'Дойе, Макбет Сибайа, Секу Олисе, консулы и сотрудники дипломатических миссий, а также африканские бизнесмены и другие участники саммита.

Встреча была организована Росконгрессом при поддержке Российского футбольного союза.

источник: «Советский спорт»
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