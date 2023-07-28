Команда легенд сборной России победила команду звезд Африки в товарищеском матче

Футболисты команды легенд сборной России победили команду звезд Африки в товарищеском матче на саммите «Россия – Африка». Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян. Матч прошёл в формате двух таймов по 30 минут.

На поле стадиона «Петровский» в составе российской команды под руководством Александра Мостового вышли Дмитрий Сычёв, Динияр Билялетдинов, Андрей Аршавин, Руслан Пименов, Роман Широков, Владимир Габулов, Евгений Алдонин, Алексей Гасилин, Марсель Мушарапов, а также политики, бизнесмены и дипломаты, принимающие участие в саммите.

Команду Африки возглавил Валерий Непомнящий, в её состав вошли футболисты Даме Н'Дойе, Макбет Сибайа, Секу Олисе, консулы и сотрудники дипломатических миссий, а также африканские бизнесмены и другие участники саммита.

Встреча была организована Росконгрессом при поддержке Российского футбольного союза.