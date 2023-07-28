Представитель Николсона рассказал о будущем форварда в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон через своего представителя Кевина Коуэна высказался о своём будущем в составе команды.

«Сейчас не самое простое время. Очевидно, я хочу играть и помогать команде, но я уважаю решение тренера. Все в клубе относятся ко мне с уважением с тех пор, как я приехал в Москву, и я уважаю всех. На самом деле, я вполне освоился и счастлив здесь, но, естественно, я хочу играть, это моя главная цель. Я игрок «Спартака» и поэтому я продолжу ежедневно работать и пытаться изменить ситуацию. Но также мой агент и «Спартак» будут тесно сотрудничать, чтобы найти лучшее решение, посмотрим, что из этого получится», — приводит слова Николсона «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в СМИ сообщалось, что 27-летний футболист был интересен «Галатасараю».

Контракт Николсона со «Спартаком» истекает в конце июня 2026 года. Ориентировочная стоимость нападающего оценивается в 4,5 млн евро.

В минувшем сезоне Шамар провел 27 матчей, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.