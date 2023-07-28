Фабиньо близок к переходу из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо близок к переходу в саудовский клуб «Аль-Иттихад», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 29-летний футболист успешно прошел медосмотр в саудовском клубе. Стороны ожидают подписания документов, а устная договоренность уже достигнута.

Предполагается, что Фабиньо подпишет контракт с «Аль-Иттихадом» на три года. Полузащитник выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. За это время он провел 219 матчей, забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.

Соглашение с «Ливерпулем» у Фабиньо рассчитано до лета 2026 года. Трансферная стоимость игрока порталом Transfermarkt оценивается в 42 миллиона евро.