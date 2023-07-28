Алексей Сутормин высказался о выборе капитана в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением о выборе капитана сине-бело-голубых.

«В нашем клубе Миша Кержаков мог бы быть капитаном, но, я думаю, тренерскому штабу хочется, чтобы это был кто-то на поле. Выбрали Дугласа, он и, возможно, Барриос — самые опытные и больше других появляются на поле», — приводит слова Сутормина пресс-служба Федерации футбола Санкт-Петербурга.

Нынешний капитан команды Дуглас Сантос выступает в составе клуба с 2019 года. Вильмар Барриос перешёл в петербургский клуб в феврале 2019 года, а вратарь Михаил Кержаков вернулся в «Зенит» летом 2015 года.

Сутормин, в свою очередь, выступает в составе «Зенита» с лета 2019 года.