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УЕФА оштрафовал «Челси» за нарушения финансового фэйр-плей при Абрамовиче

О нарушениях сообщил нынешний владелец клуба.
28 июля 2023 23:42
автор: Александр Евграфов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал лондонский «Челси» за нарушение правила лицензирования клубов и финансового фэйр-плей из-за предоставления неполной финансовой информации. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, все нарушения касались периода с 2012 по 2019 год, когда клубом владел Роман Абрамович. Нарушения выявил и сообщил о них УЕФА нынешний владелец команды Тодд Боули. Теперь «аристократы» должны будут заплатить штраф 10 миллионов евро.

Ранее УЕФА исключил из всех европейских соревнований на год туринский «Ювентус» и оштрафовал клуб на 20 миллионов евро.

источник: The Athletic
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