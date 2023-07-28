УЕФА оштрафовал «Челси» за нарушения финансового фэйр-плей при Абрамовиче

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал лондонский «Челси» за нарушение правила лицензирования клубов и финансового фэйр-плей из-за предоставления неполной финансовой информации. Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, все нарушения касались периода с 2012 по 2019 год, когда клубом владел Роман Абрамович. Нарушения выявил и сообщил о них УЕФА нынешний владелец команды Тодд Боули. Теперь «аристократы» должны будут заплатить штраф 10 миллионов евро.

Ранее УЕФА исключил из всех европейских соревнований на год туринский «Ювентус» и оштрафовал клуб на 20 миллионов евро.