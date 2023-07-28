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Руслан Нигматуллин: «Динамо» не вариант для Селихова

Абаскаль ранее обещал дать шанс голкиперу.
28 июля 2023 23:44
автор: Александр Кожевников

Бывший голкипер «Локомотива», «Вероны» и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном будущем для голкипера «Спартака» Александра Селихова.

«Аренда в «Динамо» или «Оренбург — лучший вариант для Селихова? В «Динамо» — два достаточно сильных вратаря. Далеко не факт, что даже вторым Селихов будет в «Динамо». Тем более в Кубке России вообще играл третий вратарь. Не думаю, что «Динамо» — это вариант для Селихова. «Оренбург» — может быть. Но не факт. Сейчас Селихову вряд ли стоит думать об уходе», - приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

В прошлом сезоне «Спартак» занял третье место в чемпионате России, а в Кубке страны завершил выступление на стадии второго этапа полуфинала Пути регионов, проиграв тольяттинскому «Акрону» со счётом 1:2.

На старте нынешнего сезона «Спартак» одержал две победы.

источник: «РБ-Спорт»
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