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Сергей Песьяков: мне еще точно лет шесть играть!

Голкипер высказался о своих планах на оставшуюся часть карьеры.
28 июля 2023 23:54
автор: Александр Кожевников

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков рассказал о своих планах на оставшуюся карьеру.

«Идут ли переговоры между мной и «Ростовом» о продлении контракта? Нет. Придёт время и пообщаемся. Заблаговременно, если не ошибаюсь, только с молодыми и талантливыми продлевали контракты.

Могу ли себя назвать молодым и перспективным? Ну, мне ещё лет шесть точно играть!

«Ростов» стал настоящим домом для меня. Я здесь готов закончить карьеру и жить. Меня всё устраивает», — приводит слова Песьякова «Матч ТВ».

Песьяков стал полноценным игроком «Ростова» в 2017 году, до этого он выступал за клуб на правах аренды. За жёлто-синих вратарь провёл 159 матчей, пропустил 198 голов и 44 раза сыграл «на ноль».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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