«Лос-Анджелес» заинтересован в подписании Серхио Рамоса

Испанский защитник Серхио Рамос может продолжить карьеру в MLS.
Как сообщает Mundo Deportivo, в услугах экс-футболиста «Реала» и «ПСЖ» заинтересован «Лос-Анджелес». За американский клуб играет другой известный защитник Джорджо Кьеллини.
О деталях возможного трансфера не сообщается.
Рамос может стать соперником аргентинского форварда Лионеля Месси, выступающего сейчас за «Интер Майами». В минувшем сезоне они вместе выступали за французский «ПСЖ».
Трансферная стоимость Серхио оценивается в 4,5 миллиона евро.
источник: El Mundo Deportivo