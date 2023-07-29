«Лос-Анджелес» заинтересован в подписании Серхио Рамоса

Испанский защитник Серхио Рамос может продолжить карьеру в MLS.

Как сообщает Mundo Deportivo, в услугах экс-футболиста «Реала» и «ПСЖ» заинтересован «Лос-Анджелес». За американский клуб играет другой известный защитник Джорджо Кьеллини.

О деталях возможного трансфера не сообщается.

Рамос может стать соперником аргентинского форварда Лионеля Месси, выступающего сейчас за «Интер Майами». В минувшем сезоне они вместе выступали за французский «ПСЖ».

Трансферная стоимость Серхио оценивается в 4,5 миллиона евро.