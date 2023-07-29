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«Лос-Анджелес» заинтересован в подписании Серхио Рамоса

Футболист находится в статусе свободного агента.
«Лос-Анджелес» заинтересован в подписании Серхио Рамоса
29 июля 2023 08:50
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Серхио Рамос

Испанский защитник Серхио Рамос может продолжить карьеру в MLS.

Как сообщает Mundo Deportivo, в услугах экс-футболиста «Реала» и «ПСЖ» заинтересован «Лос-Анджелес». За американский клуб играет другой известный защитник Джорджо Кьеллини.

О деталях возможного трансфера не сообщается.

Рамос может стать соперником аргентинского форварда Лионеля Месси, выступающего сейчас за «Интер Майами». В минувшем сезоне они вместе выступали за французский «ПСЖ».

Трансферная стоимость Серхио оценивается в 4,5 миллиона евро.

источник: El Mundo Deportivo
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