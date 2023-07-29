Президент «Барселоны» рассказал, почему клуб отказался продлевать контракт с Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вспомнил об уходе нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

По словам функционера, игрок покинул команду, так как у клуба не было возможности сохранить его из-за финансовых проблем.

«Мне было грустно, но я поставил клуб выше игрока. Хотелось бы, чтобы все было по-другому, но наши финансы были не в порядке, и мы должны были принимать решения.

Моя совесть чиста, потому что я знаю, что сделал то, что должен был сделать», – цитирует Лапорту Marca.

Месси покинул «Барселону» в 2021 году и стал игроком «ПСЖ», а этим летом футболист перешел в клуб MLS «Интер Майами».

Ранее сообщалось, что каталонцы пытались вернуть форварда, однако, стороны не смогли договориться об условиях контракта.