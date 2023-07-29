ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Радимов считает, что «Зениту» будет тяжело в матче с «Ростовом»

Встреча пройдёт сегодня, 29 июля.
29 июля 2023 10:10
автор: Александр Поволоцкий

Российский специалист Владислав Радимов высказался относительно предстоящего матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

Матч на поле южан начнётся в 20:00 по московскому времени.

«Смотрел мaтч ростовчан с «Рубином», очень хорошaя команда, грамотно обученная Валерием Карпиным, дa и физически готовая очень хорошо. Многое зависит ещё и от того, успeют ли они дозаявить того, кого хотят, но дажe без этой четвёрки для «Зенита» игра будет очeнь тяжёлой», — цитирует Радимова «РБ-Спорт».

В 1-м туре «Зенит» обыграл на выезде «Пари НН» (2:0), а «Ростов» нанёс поражению «Факелу» (2:1).

источник: «РБ-Спорт»
«Урал» хочет арендовать защитника «Зенита» Адамова
К футболисту проявляет интерес главный тренер екатеринбуржцев Виктор Гончаренко.
29.07.2023 10:50
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Виллаш-Боаш оценил работу Семака в «Зените»
Португалец возглавлял клуб с 2014 по 2016 год.
29.07.2023 10:50
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Динамо» открывает культурно-досуговое пространство рядом с Красной площадью
29.07.2023 10:00
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Ростов» — «Зенит»: стало известно, где покажут центральный матч 2-го тура РПЛ
«Ростов» — «Зенит»: стало известно, где покажут центральный матч 2-го тура РПЛ
Встреча пройдёт на домашней арене донского клуба.
29.07.2023 09:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Рашфорд назвал лучшего футболиста АПЛ: если взять последние пять лет, это он, сто процентов
Этот игрок выступает за сборную Бельгии.
29.07.2023 09:09
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Лос-Анджелес» заинтересован в подписании Серхио Рамоса
«Лос-Анджелес» заинтересован в подписании Серхио Рамоса
Футболист находится в статусе свободного агента.
29.07.2023 08:50
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Президент «Барселоны» рассказал, почему клуб отказался продлевать контракт с Месси
Жоан Лапорта – об уходе лучшего игрока в истории футбола.
29.07.2023 08:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.