Радимов считает, что «Зениту» будет тяжело в матче с «Ростовом»

Российский специалист Владислав Радимов высказался относительно предстоящего матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом».

Матч на поле южан начнётся в 20:00 по московскому времени.

«Смотрел мaтч ростовчан с «Рубином», очень хорошaя команда, грамотно обученная Валерием Карпиным, дa и физически готовая очень хорошо. Многое зависит ещё и от того, успeют ли они дозаявить того, кого хотят, но дажe без этой четвёрки для «Зенита» игра будет очeнь тяжёлой», — цитирует Радимова «РБ-Спорт».

В 1-м туре «Зенит» обыграл на выезде «Пари НН» (2:0), а «Ростов» нанёс поражению «Факелу» (2:1).