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Виллаш-Боаш оценил работу Семака в «Зените»

Португалец возглавлял клуб с 2014 по 2016 год.
29 июля 2023 10:50
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш высказался о работе нынешнего тренера петербуржцев Сергея Семака.

Под руководством российского специалиста сине-бело-голубые пришли к пяти титулам чемпионов России подряд.

«Удивили ли меня пять титулов подряд? Нет, потому что у него есть талант для этого. Плюс «Зенит» — фантастический клуб для работы. Там есть все условия, инфраструктура. Ему удалось там добиться результата. Он достаточно талантлив, так что в этом нет ничего удивительного», — заявил Виллаш-Боаш в эфире YouTube-канала kolos.

Сегодня «Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом» в рамках 2-го тура РПЛ.

источник: «Советский спорт»
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