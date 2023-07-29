Виллаш-Боаш оценил работу Семака в «Зените»

Экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш высказался о работе нынешнего тренера петербуржцев Сергея Семака.

Под руководством российского специалиста сине-бело-голубые пришли к пяти титулам чемпионов России подряд.

«Удивили ли меня пять титулов подряд? Нет, потому что у него есть талант для этого. Плюс «Зенит» — фантастический клуб для работы. Там есть все условия, инфраструктура. Ему удалось там добиться результата. Он достаточно талантлив, так что в этом нет ничего удивительного», — заявил Виллаш-Боаш в эфире YouTube-канала kolos.

Сегодня «Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом» в рамках 2-го тура РПЛ.