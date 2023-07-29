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«Ростов» — «Зенит»: стало известно, где покажут центральный матч 2-го тура РПЛ

Встреча пройдёт на домашней арене донского клуба.
«Ростов» — «Зенит»: стало известно, где покажут центральный матч 2-го тура РПЛ
29 июля 2023 09:58
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК "Ростов"

Сегодня, 29 июля, «Ростов» сыграет с «Зенитом» в матче 2-го тура чемпионата России.

Встреча пройдёт на «Ростов Арене» и начнётся в 20.00 мск, а главным арбитром выступит Евгений Кукуляк из Калуги.

Посмотреть эту игру можно будет в прямом эфире «Матч ТВ» или на его официальном сайте. Трансляция стартует в 19.30 по Москве, а её стоимость составляет 149 рублей.

Добавим, что в последний раз «Ростов» побеждал «Зенит» на своём поле в 2019 году: тот матч завершился со счётом 1:0.

источник: «Советский спорт»
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