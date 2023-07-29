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Широков назвал отличным трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль»

Официально о сделке было объявлено 26 июля.
29 июля 2023 11:10
автор: Александр Поволоцкий

Экс-полузащитник Роман Широков высказался о трансфере бразильского форварда Малкома из российского клуба в «Аль-Хиляль».

В СМИ сообщалось, что команда из Саудовской Аравии приобрела футболиста за 60 млн евро.

«С точки зрения бизнеса — отличный переход. «Зенит» купил игрока дешевле, а продал дороже. Смогли заработать — молодцы. С одной стороны, это потеря, с другой — на его место может прийти не менее отличный футболист. Сумма трансфера меня не удивила», — приводит «Чемпионат» слова Широкова.

В «Аль-Хиляле» Малком будет выступать под 77-м номером. В санкт-петербургском клубе бразилец играл под номером 10.

источник: Чемпионат.com
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