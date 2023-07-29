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«Зенит» получил предложение о продаже Алипа в европейский клуб

За игрока готовы заплатить 3 млн евро.
«Зенит» получил предложение о продаже Алипа в европейский клуб
29 июля 2023 11:13
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Защитник «Зенита» Нуралы Алип привлек внимание «Фенербахче». Об этом сообщает Takvim.

По данным источника, стамбульский клуб предложил за игрока 2,5-3 млн евро. Питерцев эти условия не устраивают: они хотят выручить с продажи казахстанского футболиста не менее 5 млн евро.

Отмечается, что «Фенербахче» контактировал с агентом Алипа. В ходе переговоров выяснилось, что защитник готов перебраться в стамбульский клуб.

Нуралы Алипу 23 года. В «Зенит» он перешел из «Кайрата» в январе 2023 года. За это время казахстанец так и не смог стать игроком стартового состава: в прошлом сезоне РПЛ футболист провёл 8 матчей и получил одну жёлтую карточку.

источник: «Советский спорт»
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