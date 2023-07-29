Гасилин: ни одному петербуржцу не понравится, если в «Зените» будет 11 бразильцев в старте

27-летний российский футболист Алексей Гасилин, ранее выступавший за «Зенит» на позиции нападающего, прокомментировал слухи о том, что для игроков из стран БРИКС будет отменён легионерский статус в РПЛ.

«Нужно ли это нашему футболу? Тяжёлый вопрос. Я сторонник того, чтобы вообще не было лимита на легионеров. Это будет двигать и развивать наш футбол. Я абсолютно убеждён, что лимит – не всегда хорошо. Нормально ли, если в стартовом составе «Зенита» будет 11 бразильцев? Мне бы, конечно, не хотелось видеть это. Наверное, как и любому петербуржцу. Думаю, если отменят лимит, то уверен, что будет большой приток хороших, качественных легионеров. Но вряд ли мы увидим 11 бразильцев в составе одной команды – в это я не верю», — цитирует Гасилина издание «Спорт день за днём».

Напомним, Алексей Гасилин является воспитанником футбольной академии «Зенита». Однако за основной состав санкт-петербургского клуба он провёл всего один матч. В середине 2023 года Гасилин стал игроком медийной команды «Чисто Питер».