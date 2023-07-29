Агент Кокорина рассказал о вариантах продолжения карьеры нападающего «Фиорентины»

33-летний футбольный агент Тимофей Бердышев, клиентом которого является Александр Кокорин, прокомментировал возможное будущее форварда «Фиорентины».

«Возвращение в «Арис»? Надо спросить у «Ариса». Сейчас всё зависит от «Фиорентины, он их футболист и играет там, если будут какие-то подвижки, вы об этом узнаете. Будущее Александра зависит от «Фиорентины». Другие варианты у Кокорина есть: из РПЛ и за рубежом тоже», — заявил агент в интервью Metaratings.ru.

Напомним, в минувшем сезоне 32-летний Кокорин выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. Россиянин помог своей команде стать чемпионом Кипра. Ранее Кокорин играл за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

Действующее контрактное соглашение российского нападающего с «Фиорентиной» действует до лета 2024 года.