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Криштиану Роналду не забил в пятой игре подряд

Он вышел на замену в матче с «Аль-Шабабом».
29 июля 2023 12:45
автор: Виталий Овсянников

Подошёл к концу матч 1-го тура группы C Кубка арабских чемпионов, в котором «Аль-Наср» сыграл против «Аль-Шабаба».

Отметим, что встреча завершилась со счётом 0:0.

Главная звезда клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду появился на поле на 62-й минуте матча. Однако ему не удалось отметиться результативными действиями.

Таким образом, безголевая серия 38-летнего португальца продлилась уже до пяти матчей.

В последний раз он забивал гол 20 июня за сборную Португалии в игре с Исландией (1:0).

На клубном уровне в прошлый раз Роналду забивал 23 мая в матче с «Аль-Шабабом».

источник: «Советский спорт»
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