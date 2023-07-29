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Дмитрий Сычёв прокомментировал трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль»

Сумма трансфера составила 60 млн евро.
29 июля 2023 12:58
автор: Виталий Овсянников

39-летний экс-футболист Дмитрий Сычёв, ранее выступавший за «Локомотив» и сборную России, прокомментировал переход Малкома из «Зенит» в «Аль-Хиляль».

«Трансфер Малкома? Смотрю позитивно. Отличная работа «Зенита», хорошая сумма для нынешних реалий и будущего. Все видят, что у нас в лиге приличный уровень. Саудовцы собирают очень конкурентоспособный чемпионат, уровень там очень высокий. Звёзды там не разучатся играть в футбол, да ещё и заработают денег для себя и близких. Я буду смотреть матчи чемпионата Саудовской Аравии», — заявил Сычёв в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, бразильский форвард выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. Сумма трансфера составила 60 млн евро.

источник: Чемпионат.com
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